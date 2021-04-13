Бывший клуб хочет вернуть Роналду

Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" хочет вернуть форварда сборной Португалии и туринского "Ювентуса" 36-летнего Криштиану Роналду.

Частью сделки может стать французский полузащитник "красных дьяволов" 28-летний Поль Погба, сообщает Calciomercato.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду определился со своим будущим

Агент француза Мино Райола заявил, что футболист не намерен продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед". Текущее соглашение рассчитано до лета 2022 года. В сезонах 2012/16 Погба уже выступал за "Ювентус", откуда перебрался в Манчестер за €105 млн.

Роналду тоже имеет опыт выступления в Англии. До перехода в "Реал" португалец защищал цвета "манкунианцев" с 2003 по 2009 года.



В текущем сезоне чемпионата Италии "Ювентус" занимает третье место. Команда Андреа Пирло отстает от лидера "Интера" на 12 очков. Криштиану Роналду забил за команду 25 голов в 27 матчах. "Манчестер Юнайтед" идет 2-м в чемпионате Англии. "Манкунианцы" отстают от "Манчестер Сити" на 11 очков, но имеют игру в запасе. Поль Погба провел 21 матч и забил 3 гола.