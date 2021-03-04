Бывший игрок "Ман Юнайтед" вспомнил знакомство с Лобановским

Андрей Канчельскис не смог закрепиться в "Динамо", Фото: скриншот

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчелскис вспомнил знакомство с Валерием Лобановським.

Футболист попал на тренировку сборной СССР, где оставил хорошее впечатление.

"Первое наше общение прошло во время подготовки сборной СССР к отборочному матчу Кубка мира-1990 против Австрии. Матч проходил в Киеве, и сборная готовилась в Конча-Заспе.

Был звонок Виктору Колотову, который тогда возглавлял динамовский дубль, и я, вместе с Игорем Корнийцем, присоединился к сборной на тренировке, которая проходила на "Республиканском стадионе". Это была, так называемая игровая тренировка, на которой отрабатывалась игра в зонах.

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В общем Лобановский сказал Колотову: "Михалыч, дай мне двух" бегунков ". Ну и мы приехали. Корниець кстати, бегал тоже очень хорошо. А там защитники: Олег Кузнецов, Вагиз Хидиятуллин, Андрей Баль ... Они-то под нагрузками, а мы приехали свежие, и как начали их "возить", как на мотоцикле объезжать. Кузя потом говорил: "Приехали молодежи. На мотоцикл сели! ". А Лобановский доволен: "Хорошо, хорошо!".

Затем после тренировки Лобановский подошел: "Молодцы, хорошо свозили". А потом сборная СССР вышла и хлопнула Австрию - 2:0", - рассказал Канчельскис в эфире канала "Дмитрий Сычев подкаст и Денис Казанский" на YouTube.

Андрей Канчелскис выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1991 по 1995 годы. За английский клуб провел 123 матча, в которых забил 47 голов. Также выступал за "Динамо", "Шахтер", "Эвертон" "Рейнджерс,"Манчестер Сити ","Фиорентина","Аль-Хиляль". В качестве тренера работал в клубах России и Азербайджана.