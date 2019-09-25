Бывший форвард "Шахтёра" ни во что не ставит "Динамо"

Грачев считает фаворитом по уровню игры "Александрию"

Бывший игрок "Шахтера" Виктор Грачев оценил положение сил в УПЛ.

Об этом пишет "Трибуна".

"Я думаю за второе место будет очень сильная борьба между "Александрией" и другими командами. Это мой прогноз.

Может быть я ошибаюсь, но думаю за второе, лигачемпионовское место будут бороться "Заря" и "Динамо" с "Александрией". Не наоборот, с "Динамо" будут бороться другие команды, а именно с "Александрией".

Потому что на сегодняшний день эта команда показывает второй, после "Шахтера", уровень игры в чемпионате. С "Колосом" им не повезло, плюс усталость после Лиги Европы. Но повторюсь, по уровню игры это вторая команда чемпионата", – сказал Грачев.

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Сейчас "Александрия" с 13 баллами находится на третьем месте чемпионата Украины.