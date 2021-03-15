"Брюгге" разбил команду Яремчука

На этот раз в Романа Яремчука не було поводов к радости. Фото: "Гент"

В Бельгии состоялся перенесенный матч 26 тура, в котором "Гент" принимал лидера первенства - "Брюгге". Уверенную победу одержали гости – 4:0

В матче принимали участие три украинские футболисты - Роман Яремчук и Роман Безус - за "Гент" и Эдуард Соболь - за "Брюгге".

В первом тайме больше атаковали хозяева. Острый момент потерял Роман Яремчук. На 21-ой минуте после розыгрыша штрафного форвард бил слета с линии вратарской и не попал в ворота. Еще через 10 минут форвард сборной Украины прорвался левому флангу и выполнил острую передачу на Безуса. Однако удар полузащитника парировал голкипер гостей Миньоле.

Вратарь гостей вообще чуть не стал антигероем тайма На первых минутах он толкнул, а затем двумя руками свалил нападающего Депуатра. Только по ему известным причинам арбитр не побежал рассматривать эпизод у видеоассистентов.

Во второй половине игры ситуация изменилась кардинально. В составе гостей на поле вышел молодой талант Шарль де Кетеларе. На 52-ой минуте Соболь начал атаку гостей, которую великолепным пасом продолжил Де Кетеларе, а завершил Дост - 0:1.

На 64 и 67 минутах гости забили еще дважды. Отличились Де Кетеларе и Дост. На 80-ой минуте Яремчук не углядел в своей штрафной за Пересом, который ударом головой после углового установил окончательный результат - 0:4.

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"Брюгге" продолжает уверенно лидировать в чемпионате Бельгии. У команды 70 зачетных баллов. "Гент" остался на 11 месте с 40 очками. В матче первого круга выиграл "Гент" - 1:0.