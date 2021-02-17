"Брюгге" ожидает в Киеве дополнительное приключение

Обстоятельства не дают особіх поводов для радости бельгийскому клубу. Фото Рейтер

Бельгийский клуб "Брюгге", который прилетит в Киев 17 февраля около 13:00, для встречи в Лиге Европы с "Динамо" вынужден будет пройти дополнительный тест на коронавирус.

Уведомление об этом получили как команды, так и УЕФА, – сообщает телеграм-канал Динамо Киев Inside.

"По прибытии, бельгийскую делегацию ожидает не совсем приятная новость. Минздрав Украины принял решение провести дополнительное ПЛР-тестирование, учитывая вспышку этой заразы в "Брюгге".

Подобный случай у динамовцев имел место прошлой осенью в Барселоне. Тогда в составе киевлян нашлось 13 игроков для матча.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Матч "Динамо" - "Брюгге" на грани срыва

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Брюгге" должен состояться в Киеве 18 февраля, но его проведение под вопросом из-за погодных условий, а также из-за вспышки коронавируса у бельгийцев.