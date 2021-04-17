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суббота, 17 апреля 2021 11:03

Бразильский клуб объявил о возвращении Тайсона

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Бразильский клуб объявил о возвращении Тайсона
Тайсону не хватило одного матча до цифры 300. Фото: "Шахтер"

Полузащитник Тайсон договорился о переходе в "Интернасьональ". Стороны подпишут 2-летний контракт. Официальная презентация состоится в ближайшие дни.

Тайсон был в "Интернасьонале" с 2004 по 2010 год. После этого он играл в Украине за "Металлист" до 2013-го и после – за "Шахтер". Вместе с "горняками" бразилец 6 раз становился чемпионом Украины, выиграл 5 Кубков и 4 Суперкубка.

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Ранее "Шахтер" объявил об уходе 33-летнего бразильца. За команду он сыграл 299 матчей и забил 55 мячей. В начале нынешнего сезона Тайсон конфликтовал из тренером "Шахтера" Луишем Каштру.

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