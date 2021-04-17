Бразильцев назвали лучшими игрокам сборной России

Анзор Кавазашвили лучшие матчи сыграл за "Торпедо". Фото: "Спорт-Экспресс"

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что лучшими футболистами сборной России на сегодняшний день являются натурализованные бразильцы.

"На сегодняшний день у нас самый лучший вратарь — Гильерме. Бразилец с российским паспортом, да. А лучший защитник — другой бразилец с российским паспортом, Марио Фернандес. Позор, дожили".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Словакия обыграла Россию

Сам Кавазашвили родился в Батуми. Играл за тбилисское "Динамо", а в 1961 году переехал в Москву. На историческую родину больше не вернулся. Именно он сменил Льва Яшина в воротах сборной СССР на Кубке мира-1970.