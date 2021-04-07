"Брат" Зинченко подписал новый контракт из "Манчестер Сити"

Кевин Де Брейне является воспитанником клуба "Генк". Фото: Reuters

"Манчестер Сити" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с 29-летним полузащитником Кевином Де Брёйне. Новое соглашение бельгийца рассчитано до лета 2025 года.

Де Брёйне перешёл в "Манчестер Сити" в 2015 году из "Вольфсбурга" за € 76 млн, а до этого выступал за "Вердер", "Челси" и "Генк". В составе "горожан" футболист к настоящему моменту дважды стал чемпионом Англии, завоевал Кубок Англии, четыре Кубка лиги и два Суперкубка страны. В сборную Бельгии Кевин вызывается с 2010 года.

За "Манчестер Сити"выступает украинец Александр Зинченко. Его частот называют "братом" Де Брейне из-за внешнего сходства.

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В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 5 голов (2 — с пенальти) и отдал 11 результативных передач. "Манчестер Сити", набрав 74 очка в 31 туре, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.