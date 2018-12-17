Борец с договорными матча ответил донецкому клубу

Баранка прокомментировал ситуацию с "Олимпиком". Фото: Zik

Глава Комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка прокомментировал ситуацию с тем, что "Олимпик" не стал обращаться в суд Лозанны по поводу обвинений в договорных матчах.

"Если "Олимпик" не доверяет комитету по этике и честной игры, а также КДК и апелляционному комитету, он мог обратиться в спортивный арбитражный суд Лозанны.

Там дело рассмотрели бы с нуля. Поверьте, вердикт был бы идентичным", – передает слова Баранки "Великий футбол".

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Комитет по этике и честной игре ФФУ отстранил молодежные команды "Олимпика" от выступлений в национальных первенствах в этом и следующем годах. Из-за этого донецкий клуб может прекратить существование.