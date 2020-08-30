"Болонья" продаст двух игроков и выкупит Супрягу

Руководство "Динамо" опровергает переговоры с итальянцами о трансфере Супряги. Фото ФК "Динамо"

Инициированные "Болоньей" переговоры о приобретении Владислава Супряги идут непрерывно.

20-летний нападающий киевского "Динамо" нравится многим командам в Италии, но "россоблю" хочет победить конкурентов и обеспечить свои спортивные результаты. Об этом пишет tuttobolognaweb.it

Сегодня между запросами украинского клуба и предложением клуба "Болонья" все еще существует небольшая разница: "Болонья" предлагает 10 "Динамо" хочет 13. Поэтому три миллиона можно найти, продав других игроков. "Реджине" нравится Фальчинелли (новый контакт между сторонами ожидается завтра), а также Мбайе, который имеет ценителей в Турции. Операции, в случае подтверждения представят немного денег для закрытия сделки с Супрягой.

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В прошлом сезоне Владислав Супряга играл за "Днепр-1" и в 25 матчах отличился 14 раз. В нынешнем первенстве он сыграл за "Динамо" 1 матч, где отметился забитым мячом.