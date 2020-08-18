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вторник, 18 августа 2020 08:58

"Болонья" повысила предложение по Супряге

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&quot;Болонья&quot; повысила предложение по Супряге
Супряга вряд ли поедет в Италию. Фото: "Динамо" Киев юа

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга продолжает интересовать итальянскую "Болонью". Если раньше "россо-блу" предлагали за 20-летнего украинца €9,5 млн, то теперь повысили ставки.

Сейчас "Болонья" готова платить уже €10 млн, но это вроде все равно не устраивает "Динамо".

Клубы пока не закрыли переговоры по Супряге, однако шансов на то, что украинец перейдет в "Болонью" все меньше.

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Ранее сообщалось, что новый наставник "Динамо" Мирча Луческу рассчитывает на Супрягу в следующем сезоне и просит руководство клуба его не продавать.

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