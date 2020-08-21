"Болонья" надеется, что Луческу отпустит Супрягу

Супряга вряд ли поедет в Италию. Фото ФК "Динамо" Киев

Вчерашнее возвращение в "Динамо" форварда Артема Кравца может открыть для переезда в Италию его молодому коллеге Владиславу Супряге, пишет Bologna Sport News.

Раньше главный тренер "Динамо" Мирча Луческу был категорически против отъезда Супряги из-за дефицита игроков на позиции центрального нападающего. Однако подписание Кравца несколько сгладило ситуацию. Возможно, румынский тренер не будет таким категоричным в вопросе продаже Владислава.

В то же время "Динамо" пока стоит на своем в вопросе цены. Ранее сообщалось, что "бело-синие" не намерены продавать Супрягу дешевле, чем за €15 млн. Это не устраивает "Болонью", которая является наиболее явным претендентом на украинского форварда.

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В прошлом чемпионате Владислав Супряга сыграл 25 матчей, в которых забил 14 мячей.