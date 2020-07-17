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пятница, 17 июля 2020 10:00

"Болельщики "Динамо" ждут золотых медалей" - Суркис

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&quot;Болельщики &quot;Динамо&quot; ждут золотых медалей&quot; - Суркис
Игорь Суркис остался доволен действиями команды. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победу над луганской "Зарей".

По словам Суркиса, болельщики клуба ждут не только второго места, но и чемпионства и выхода в Лигу чемпионов.

"Если бы "Динамо" боролось за первое место, то я бы сказал, что это самый важный матч. Но мы продолжаем бороться за второе место, и если бы не победили, то потеряли бы все шансы на практике. Было трудно - Кубок, затем два выезда".

Поздравил ребят с победой, сказал, чтобы готовились к "Колосу". Они смогут настроиться у них есть мотивация. Болельщики вообще-то ждут золотых медалей, а если не получилось, то хотя бы квалифицироваться в Лигу чемпионов. И команда это понимает", - сказал Суркис в комментарии официальному сайту команды.

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В последнем туре подопечные Алексея Михайличенко сыграют против "Колоса". Динамовцев устроит даже ничья. Игра состоится 19 июля. Начало матча - в 19. 30.

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Дата
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