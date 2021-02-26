Блохин прокомментировал жеребьевку украинских клубов в Лиге Европы

Олег Блохин сейчас работает в УАФ. Фото: ФК "Динамо" Киев

Легенда украинского футбола Олег Блохин поделился ожиданиями от матчей "Динамо" - "Вильярреал" и "Шахтер" - "Рома" в 1/8 Лиги Европы.

По словам бывшего наставника киевского "Динамо", представителям Украины выпали серьезные соперники, но шансы на дальнейший проход есть в обеих команд.

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"Динамо" и "Шахтеру" предстоит сыграть с командами хорошего уровня. Шансы можно будет оценить только после первой игры. До матча все 50 на 50.

Конечно, "Вильярреал" - уже более сильный соперник, чем "Брюгге", и "Рома" - не "Маккаби". Но чисто номинально называть кого-то фаворитом не хочу", - сказал Блохин в комментарии 1927.kiev.ua.

Матчи 1/8 Лиги Европы состоятся 11 и 18 марта. "Динамо" сыграет первый матч в Киеве, а "Шахтер" в гостях. В предыдущей стадии турнира "Шахтер" прошел "Маккаби", а "Динамо" оказалось сильнее "Брюгге".