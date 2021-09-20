Беспощадные "Интер" и "Бавария": как сыграли соперники украинских клубов

Едін Джеко виступає за "Інтер" із 2021 року. Фото: Gettyimages.com/

Соперники украинских клубов в еврокубках провели свои матчи в национальных чемпионатах.

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28 сентября "Шахтер" будет принимать "Интер". В четвертом туре Серии А миланская команда разгромила "Болонью" - 6:1. Причем гости смогли забить свой гол престижа в самом конце игры, когда команда Симоне Индзаги забила все свои мячи и расслабилась. Дубль на свой счет записал Эдин Джеко.

Мадридский "Реал" продолжает свою выиграю серию. На этот раз команда Карло Анчелотти победила в гостях "Валенсией" -2:1. Мадридцы забили свои два мяча в последние 4 минуты встречи.

Обидчик "горняков" "Шериф" потерял очки в чемпионате Молдовы сыграв вничью в Кишиневе против "Зимбуру"- 1:1. Команде Юрия Вернидуба явно не хватило свежести после матча еврокубков.

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Мюнхенская "Бавария" запугивает киевское "Динамо". Подопечные Юлиана Нагельсманна не оставили шансов "Бохуму" - 7:0. Йозуа Киммих оформил дубль.

"Бенфика" и "Барселона" проведут свои матчи в чемпионате Португалии и Испании 20 сентября.

Следующий соперник "Зари" итальянская "Рома" потерпела первое поражение в Серии А. Команда Жозе Моуриньо в зрелищном матче проиграла "Вероне" -2:3.

Болганський ЦСКА переиграл в гостях "Ботев" -4:2. Дубль на счету Георгия Йомова.

Недавний обидчик луганчан "Будё-Глимт" в чемпионате Норвегии победил "Викинг" - 3:1.

В матче восьмого тура УПЛ "Динамо" вырвало победу над "Александрией" 1:0. "Шахтер" поиздевался над "Мариуполем" - 5:0, а "Заря" разгромила "Черноморец" -3 0. В турнирной таблице киевляне опережают "Шахтер" на три очка, а "Заря" идет седьмом месте.