Бельгийцы трижды пробовали купить 19-летнего украинского нападающего

Кухаревич выбирал между "Левеном" и "Анлерлехтом". Фото "Рух"

Львовский "Рух" отклонил 3 предложения бельгийского "Левена" по нападающему 19-летнему Николаю Кухаревичу.

"Левен" — фарм-клуб "Лестера", и Лисы дали согласие на переход игрока. На новом месте Кухаревичу обещали место в первой команде и игровое время. Сообщает "Спортарена".

После 21-го тура "Левен" занимает 7-е место в Про Лиге. Команда Марка Бриса одержала 9 побед в нынешнем чемпионате.

По информации источников ТаТоТаке, к трансферному процессу вокруг Кухаревича подключился холдинг City Football Group, который заведует рядом европейских середняков: "Труа", "Жирона", "Ломмель".

Украинский форвард близок к переходу в "Андерлехт", с которым должен подписать контракт в январе. Сообщалось, что в Бельгию Кухаревич переедет летом, а до конца нынешнего сезона останется во Львове.

В декабре бельгийская пресса передавала, что переход молодого нападающего обойдется "Андерлехту" в около €100 тыс.

Николай забил 1 гол в 12 матчах в составе львовян. Также Кухаревич сыграл в 2 матчах молодежной сборной Украины и забил в них 3 мяча.

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Левен – пригород Брюсселя. Там находится самый престижный в Бельгии университет.