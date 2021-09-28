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среда, 29 сентября 2021 06:11

"Бавария" не пустила "Динамо" в финал Лиги чемпионов

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&quot;Бавария&quot; не пустила &quot;Динамо&quot; в финал Лиги чемпионов
Марио Баслер забил единственный гол в Мюнхене. Фото: Gettyimages.com/

29 сентября "Бавария" будет принимать "Динамо" в матче второго тура Лиги чемпионов.

В сезоне 19998/99 команды играли между собой в полуфинале Лиги чемпионов.

Матч в Киеве начался с забитого мяча Андрея Шевченко, который хитро исполнил штрафной удар. Затем Шевченко оформил дубль. Гости ответили голом Михаэля Тарната. Полузащитник гостей забил прямым ударом с метров 40.

В начале второго тайма Виталий Косовский забил третий гол. Полузащитник расстрелял ворота Оливера Кана с близкого расстояния.

Чемпион Германии смог проявить характер. Штефан Эффенберг отыграл один мяч за 11 минут до конца игры, а Кристиан Янкер смог продавить защитников хозяев и сравнять счет.

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В Мюнхене команда Валерия Лобановского стремилась отыграться. Имела свои моменты в начале игры. Но под конец тайма забили хозяев - Марио Баслер дальним ударом попал в девятку ворот Александра Шовковского.

Во втором тайме гости пытались сначала что-то изменить, но потом стало понятно, что сил у команды Лобановского переломить ход матча нет.

Игра "Бавария" - "Динамо" начнется в 22:00. Онлайн-трансляция и отчет о матче читайте на нашем сайте.

В первом туре мюнхенцев разгромили "Барселону" - 3: 0, а "Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" -0: 0.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
29
сентября

"Бавария" не пустила "Динамо" в финал Лиги чемпионов

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