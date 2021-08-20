"Барселона" одолжила огромную сумму

Долги "Барселоны" являются самыми большими среди футбольных клубов. Фото: Reuters

"Барселона", испытывающая финансовые сложности, получила крупный кредит. Как утверждает BeIN Sports, каталонский клуб связался с банком Goldman Sachs. Финансовое учреждение предоставило "Барселоне" кредит в размере € 595 млн.

По данным источника, кредит выдан на 10 лет под 1,98% годовых. Предыдущий кредит выдавался под 6% годовых.

Ранее стало известно, что "Барселона" из-за финансовых проблем не смогла заключить контракт с аргентинским форвардом Лионелем Месси. Сразу несколько игроков команды, включая Жерара Пике и Серхи Роберто, согласились на снижение зарплаты.

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта ранее заявил, что общий долг клуба превышает € 1,3 млрд. Лапорта назвал финансовое положение клуба "драматичным".