"Барселона" может отказаться от двух звездных трансферов

Переход звезды "Атлетико" Гризманн в "Барселону" находятся под вопросом.

Переходы защитника "Аякса" Маттейса де Лигта и форварда "Атлетико" Антуана Гризманна в "Барселону" находятся под вопросом.

Каталонцы приступили к поиску альтернативных вариантов на случай, если сделки по голландцу и французу не состоятся, сообщает журналист радиостанции "RAC1" Жерар Ромеро.

"Барселона" ищет защитника с похожими характеристиками, поскольку Мино Райола, агент де Лигта, требует высокие комиссионные, а "Манчестер Юнайтед" и "Бавария" сделали игроку более выгодные предложения.

По данным журналиста "El Mundo Deportivo" Маркале Лоренте, "Барселона" уже практически отказалась от трансфера де Лигта, считая его неподъемным.

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В этом сезоне "Барселона" завоевала золотые награды в Испании. но в Лиге чемпионов не смогла пройти "Ливерпуль" в полуфинале и проиграла финал Кубка Испании.