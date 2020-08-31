"АЗ - команда-середняк, ее надо проходить" - Маркевич

Мирон Маркевич остался доволен жребием "Динамо". Фото: ФК "Рух"

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал результаты 3-го раунда жеребьевки квалификации Лиги чемпионов.

На этой стадии вице-чемпион Украины киевское "Динамо" сыграет против нидерландского АЗ.

"Видел, как играет АЗ. Ничего особенного в этой команде нет. У "Динамо"есть все шансы пройти дальше. Восстановятся Миколенко, Цыганков, Вербич - они больше всего нужны команде.

Поэтому проблем не будет с этим соперником, я думаю. АЗ - команда-середняк, ее надо проходить. В следующем раунде было бы интереснее встретиться с "Гентом", - поделился Маркевич в комментарии 1927.kiev.ua.

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"Динамо" встретится с АЗ Алкмар в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Он будет состоять из одного поединка, который пройдет 15 или 16 сентября в Киеве.