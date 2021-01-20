"Аталанта" с Малиновским не может выиграть 2 матча подряд

Руслан Малиновский провел очередной безголевой матч. Фото "Аталанта"

"Аталанта" Руслана Малиновского потеряла зачетные баллы в пропущенном матче чемпионата Италии против "Удинезе" - 1:1. Украинец отыграл на поле 81 мин.

Хозяева открыли счет в начале матча, а в конце 1-го тайма Луис Муриель после индивидуального прохода сравнял счет - 1:1.

Самый реальный шанс вывести гостей вперед потерял именно Малиновский

Самый реальный шанс вывести гостей вперед потерял именно Малиновский, который в середине 2-го тайма получил мяч на линии вратарской площадки и, вместо удара, сделал непонятный бросок пяткой, на который никто не откликнулся.

После этой ничьей "Аталанта" поднялась на 5-е место в турнирной таблице, которое может потерять, если "Ювентус" не проигрывает сегодня дома "Наполи".

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Это вторая подряд ничья "Аталанты". В предыдущем туре подопечные тренера Гасперини не смогли обыграть дома "Дженоа" - 0:0.