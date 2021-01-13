"Аталанта" не продаст Гомеса итальянским грандам

Гомес поссорился с тренером Гасперини. Фото Рейтер

"Аталанта" не намерена продавать полузащитника 32-летнего Алехандро Гомеса итальянским топ-клубам, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Руководство бергамасков не отпустит аргентинца в большие клубы Серии А, чтобы не усиливать конкурентов в борьбе за места в Лиге чемпионов.

"Аталанта" готова продать Гомеса в итальянские клубы-середняки, но сам игрок не рассматривает такой вариант.

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В Серии А интерес к игроку, конфликтующему с тренером Джан Пьеро Гасперини, проявляют "Ювентус", "Милан", "Интер" и "Рома".