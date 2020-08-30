"Аталанта" купила россиянина на позицию Малиновского

Миранчук являеся уроженцем когда-то украинской Кубани. Фото РИА "Новости"

24-летний центральный атакующий полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук продолжит карьеру в итальянской "Аталанте".

Клубы достигли принципиальной договоренности о переходе футболиста. Трансфер завершится, когда Алексей пройдет медобследование.

Миранчук — воспитанник "Локомотива". За главную команду хавбек дебютировал 20-го апреля 2013-го года в игре с "Кубанью". За девять сезонов в составе "Локомотива" Миранчук провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач.

Вместе с "Локомотивом" Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны.

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В составе "Аталанты" играет 27-летний игрок сборной Украины Руслан Малиновский, также выступающий на позиции центрального атакующего хавбека.