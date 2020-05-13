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среда, 13 мая 2020 10:22

"Арсенал" займется трансфером Матвиенко летом

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&quot;Арсенал&quot; займется трансфером Матвиенко летом
"Шахтер" не продал Матвиенко зимой. Фото Рейтер

Украинский защитник Николай Матвиенко снова стал трансферной целью лондонского "Арсенала", попав в список потенциальных новичков клуба. "Канониры" хотят подписать игрока "Шахтера" летом.

Информация об этом появилась в Твиттере-аккаунте AFC Bell, на него ссылаются сайты болельщиков "Арсенала".

К трансфера Матвиенко руководство клуба подталкивает главный тренер Микель Артета, который видит в Николае возможность усиления центра обороны и защитника с хорошим первым пасом.

Соглашение украинца с "Шахтером" заканчивается летом 2021, а продление контракта с горняками, как заметили в Лондоне, не произошло.

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"Арсенал" хочет вернуться к переговорам с "Шахтером" сразу после того, как откроется трансферное окно. В Лондоне надеются на более низкую сумму, чем та, которую захотели "горняки" в прошлый раз.

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