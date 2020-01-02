"Арсенал" уверенно победил "Манчестер Юнайтед"

Микель Артета одержал первую победу во главе "Арсенала". Фото: рейтер

В центральном матче 21-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле без проблем разобрался с "Манчестер Юнайтед" 2: 0.

Уже на 8-й минуте Николас Пепе классно принял мяч в штрафной "МЮ" и точным ударом открыл счет в матче. А в конце первой половины встречи Сократис Папастопулас забил второй гол "канониров", пишет "Спортарена"

После перерыва "Манчестер Юнайтед" владел инициативой, но так и не смог забить в ворота Бернда Лено хотя бы один мяч.

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"Арсенал" набрал 27 очков и переместился на 10 место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Манчестер Юнайтед" остался на 5-й позиции, в активе команды 31 очко.