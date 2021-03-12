"Арсенал" интересуется форвардом сборной Украины

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: УАФ

Лондонский "Арсенал" заинтересован в услугах форварда сборной Украины и бельгийского "Гента" 25-летнего Романа Яремчука.

Украинец может перебраться в Лондон летом 2021, сообщает footnews.be.

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"Канониры" ищут замену Александру Ляказетта. Кроме Яремчука, в шорт-листе "Арсенала" - Одсон Эдуард с "Селтика" и Андре Силва из "Айнтрахта".

Контракт Яремчука с "Гентом" действует до лета 2025 года. Трансферная оценивается в € 11 млн.

В нынешнем сезоне на счету Романа Яремчука 18 голов и 5 ассистов в 32 матчах за "Гент" во всех турнирах. По сообщению СМИ в услугах футболиста заинтересован португальский "Спортинг", итальянская "Рома", бельгийский "Брюгге".