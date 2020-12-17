"Арсенал" и "Лидс" интересуются полузащитником "Шахтера"

Манор Соломон выступает за "Шахтер" с начала 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Клубы АПЛ "Арсенал" и "Лидс" заинтересованы в услугах полузащитника "Шахтера" 21-летнего Манора Соломона.

Израильтянин произвел впечатление на скаутов обоих клубов успешной игрой за "Шахтер" в УПЛ и еврокубках, сообщает The Online Gooner

В Британии о Соломоне в полный голос заговорили месяц назад, когда вингер точным ударом принес Израилю победу над Шотландией в матче Лиги наций.

Осуществить трансфер футболиста будет не просто. "Горняки" отказались продавать Манора за €20 млн в "Аталанту".

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Манор Соломон выступает за "Шахтер" с 2019 года. "Горняки" заплатили €7,5 млн за 75% прав на футболиста "Маккаби" Петах-Тиква.