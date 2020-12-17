"Арсенал" и "Лидс" интересуются полузащитником "Шахтера"

 
Ексклюзивы
1/5
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 423
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 270
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1503
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 468
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 738
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 360
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 702
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4563
Фото
Все фото
9
5
16
10
11
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Видео
Все видео
Ярмоленко впервые вышел на поле после выздоровления от коронавируса
Ярмоленко впервые вышел на поле после выздоровления от коронавируса
"Байер" сохранил лидерство в Бундеслиге
"Байер" сохранил лидерство в Бундеслиге
"Милан" не может победить во втором матче подряд
"Милан" не может победить во втором матче подряд
"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" и стал единоличным лидером АПЛ
"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" и стал единоличным лидером АПЛ
"Ювентус" не смог переиграть "Аталанту", Роналду не забил пенальти
"Ювентус" не смог переиграть "Аталанту", Роналду не забил пенальти
Интервью
1/5
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 504
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 207
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4437
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 693
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 990
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 декабря 2020
1 Просмотров: 2295
Незручні запитання
– "Ти з Ваньою оргазм відчуваєш?" – спитала мене Люба. Я їй по секрету розказала, що ні. А з колишнім – кілька разів бувало. Я ...
четверг, 17 декабря 2020 14:00

"Арсенал" и "Лидс" интересуются полузащитником "Шахтера"

  Комментировать
&quot;Арсенал&quot; и &quot;Лидс&quot; интересуются полузащитником &quot;Шахтера&quot;
Манор Соломон выступает за "Шахтер" с начала 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Клубы АПЛ "Арсенал" и "Лидс" заинтересованы в услугах полузащитника "Шахтера" 21-летнего Манора Соломона.

Израильтянин произвел впечатление на скаутов обоих клубов успешной игрой за "Шахтер" в УПЛ и еврокубках, сообщает The Online Gooner

В Британии о Соломоне в полный голос заговорили месяц назад, когда вингер точным ударом принес Израилю победу над Шотландией в матче Лиги наций.

Осуществить трансфер футболиста будет не просто. "Горняки" отказались продавать Манора за €20 млн в "Аталанту".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Додо уйдет из "Шахтера" первым и за большие деньги – Палкин


Манор Соломон выступает за "Шахтер" с 2019 года. "Горняки" заплатили €7,5 млн за 75% прав на футболиста "Маккаби" Петах-Тиква.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Арсенал" и "Лидс" интересуются полузащитником "Шахтера"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Дастин Хоффман сменил пол

В Чикаго напали на украинскую манифестацию

Человек впервые оторвался от земли на самолете

Боливар стал президентом объединенной Колумбии

В цирке сгорели 323 человека

Самое читаемое
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
6
 1 Просмотров: 32751
&quot;Умерла в муках&quot;: новые подробности об убийстве украинки в Черногории
"Умерла в муках": новые подробности об убийстве украинки в Черногории 1 Просмотров: 21464
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование Просмотров: 19854
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти 2 Просмотров: 13059
Какое будущее ждет украинцев в 2021 году - астролог поразила прогнозом
Какое будущее ждет украинцев в 2021 году - астролог поразила прогнозом
 Просмотров: 11763
Спорт
Вернидуб рассказал, где хочет продолжить тренерскую карьеру
Вернидуб рассказал, где хочет продолжить тренерскую карьеру Просмотров: 9
Капитан "Динамо" раскрыл секрет Луческу
Капитан "Динамо" раскрыл секрет Луческу Просмотров: 171
"Ингульцу" засчитали техническое поражение за несыгранный матч против "Шахтера"
"Ингульцу" засчитали техническое поражение за несыгранный матч против "Шахтера" Просмотров: 189
Яремчук вошел в список лучших бомбардиров Гента
Яремчук вошел в список лучших бомбардиров Гента Просмотров: 54
Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира
Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира Просмотров: 90
Больше всего комментируют
5
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
4
Татьяне Чорновил вручили обвинение в убийстве во время Майдана
4
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
3
На Шулявском мосту упали столбы, движение парализовано
3
Зеленский созывает украинских послов на совещание
Голосов: 256
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть