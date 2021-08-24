Ярмоленко принял участие в избиении "Лестера"

В 2-м туре чемпионата Англии "Вест Хэм" победил "Лестер" со счетом 4:1.
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко вышел на замену на 88-й минуте и доиграл матч до конца.
В прошлом туре Ярмоленко тоже вышел на замену и отыграл 5 минут в матче против "Ньюкасла".
Ранее Ярмоленко сыграл 3 минуты в матче против "Ньюкасла".
После этой победы "Вест Хэм" занял 1-е место в АПЛ.
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На чемпионате Европы Андрей Ярмоленко сыграл 5 матчей и забил 2 гола. Всего за сборную Ярмоленко сыграл 99 матчей, в которых забил 42 гола.
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