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понедельник, 28 декабря 2020 15:40

Яремчук узнал срок дисквалификации

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Яремчук узнал срок дисквалификации
Яремчук неожиданно толкнул соперника в матче с "Кортрейком"Фото instagram.com/r.yaremchuk

Дисциплинарный комитет Бельгийской футбольной ассоциации вынес решение по украинскому нападающему "Гента" 25-летнему Роману Яремчуку.

Форвард был дисквалифицирован на 1 матч за прямую красную в матче против "Кортрейка" - 0:1. Украинец оставил команду в меньшинстве на 22-й мин. при счете 0:0. Футболист двумя руками толкнул в спину Петара Голубовича, который находился без мяча.

Также Яремчук получил 1 матч дисквалификации условно. Комитет оштрафовал его на €1 тыс. Еще €500 футболист заплатит, если до 29 декабря 2021-го повторно получит красную карточку в чемпионате Бельгии.

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Это 1-е удаление нападающего в высшем дивизионе. Ранее он лишь однажды получал красную карточку – в 2013 году в составе "Динамо-2" в 1-й лиге.

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