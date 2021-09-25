Яремчук сделал дубль в чемпионате Португалии

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук дважды забил "Витории Гимараэш" в 7-м туре чемпионата Португалии.
На 30-й минуте он открыл счет во встрече, а на 41-й оформил дубль.
Это его первый дубль в составе португальской команды.
Для Яремчука это 3-й и 4-й голы в 5 матчах чемпионата, также в его активе 1 ассист.
В двух предыдущих матчах Яремчук не забивал.
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Всего в составе "Бенфики" забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 9 матчах.
В следующей игре "Бенфика" будет принимать дома в Лиге чемпионов испанскую "Барселону".
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