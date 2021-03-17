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среда, 17 марта 2021 15:28

Яремчук подорожал еще на 2 млн

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Яремчук подорожал еще на 2 млн
Яремчук забил 18 мячей в нынешнем сезоне.Фото: BELGAIMAGE

Немецкий портал Тransfermarkt обновил трансферную стоимость украинских футболистов, выступающих в чемпионате Бельгии. Самым дорогим оказался нападающий "Гента" Роман Яремчук - €13 млн, прежняя стоимость - €11 млн.

Далее следуют защитник "Брюгге" Эдуард Соболь €3 млн, защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко - €2 млн, прежняя стоимость - €2,5 млн, защитник "Гента" Игорь Пластун - €1,5 млн, прежняя стоимость - €1,8 млн, полузащитник "Гента" Роман Безус - €1,5 млн, защитник "Кортрейка" Евгений Макаренко - €1 млн.

После серии удачных матчей цена на вингера "Мехелена" Марьяна Шведа выросла до €1 млн, прежняя стоимость - €650 тыс. Список замыкает нападающий "Сент-Трюйден" Александр Филиппов - €900 тыс., прежняя стоимость - €1,3 млн.

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Роман Яремчук стоит дороже чем все вместе взятые игроки. Ранее бывший тренер "Гента" рассказал, в каком клубе может выступать Роман Яремчук. В понедельник, 15 марта, форвард неудачно сыграл против "Брюгге" в матче чемпионата Бельгии.

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