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среда, 03 марта 2021 06:12

Английский футболист забил гол пяткой через себя

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Английский футболист забил гол пяткой через себя
Гол Элиша Сама имеет все шансы стать одним из самый красивый в 2021 году. Фото: nottscountyfc.co.uk

В 3-м по уровню Кубке Англии забили фантастический по красоте гол.

В матче Кубка футбольной Ассоциации "Ноттс Каунти" принимал "Оксфорд Сити".

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В середине 2-го тайма после навеса с фланга нападающий хозяев Элиш Сам нанес удар с разворота пяткой - так называемый "удар скорпиона". Вратарь соперника не имел никаких шансов спастись свою команд - мяч влетел над голкипером под перекладину.

Забитый мяч имеет все шансы побороться за звание самого красивого гола в 2021 году.


Благодаря этому голу "Ноттс Каунти" вышел вперед в матче 2:1. Сам матч закончился со счетом 3:1. "Ноттс Каунти" вышел в полуфинал турнира. Элиш Сам оформил в игре дубль

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Дата
03
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