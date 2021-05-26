Ахметов рассказал, как он выбирал нового тренера

Ринат Ахметов утверждает что других кандидатур не было. Фото: РИА "Новости"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера.

"Я рад, что Роберто здесь. Принял наше предложение. Мы подписали контракт и теперь будем вместе делить боль и радость. Я убежден, что этот тренер будет показывать яркий и красивый футбол, который будет нравиться и радовать наших болельщиков.

Мы рассматривали три кандидатуры. Первая – Роберто Де Дзерби, вторая – Роберто Де Дзерби и третья – Роберто Де Дзерби. Мы хотели пригласить именно этого специалиста.

Вся наша команда его рекомендовала. Когда я уже принял решение сменить тренера, то попросил предоставить мне список из трех кандидатов. Наша команда дала одного и сказала, что это кандидат номер один, два и три.

Мы уже ведем переговоры с кандидатами на усиление команды. Если все будет хорошо, то в ближайшее время вы услышите, о ком речь", – сказал Ахметов.

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В минувшем сезоне "Шахтером" руководил Луиш Каштру. Команда заняла второе место в чемпионате, проиграла в матче на Суперкубок и вылетела из Кубка Украины. Зато в Лиге чемпионов дважды обыграла мадридский "Реал".