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пятница, 08 мая 2020 08:41

"Я уже собирал вещи" – Блохин хотел покинуть сборную Украины во время Кубка мира-2006

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&quot;Я уже собирал вещи&quot; – Блохин хотел покинуть сборную Украины во время Кубка мира-2006
Олег Блохин дважды возглавлял сборную Украины. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший тренер сборной Украины Олег Блохин хотел покинуть национальную команду после неудачного старта на Кубке мира-2006.

После разгромного поражения от испанцев в первые игре в Германии, у Блохина произошло недоразумение с Григорием Суркисом.

Нам повезло, что мы в стартовом матче крупно проиграли испанцам - почувствовали Кубок мира. Это нам помогло. Я считал, что Тунис и Саудовскую Аравию мы должны были обыгрывать и выходить со второго места.

После игры был небольшой конфликт с Григорием Михайловичем Суркисом. Да, я собирал вещи. Это было на эмоциях как с его стороны, так и с моей, однако удалось быстро решить конфликт. Я не понимаю, почему возникло недоразумение между мной и Суркисом, ведь мы впервые попали на Кубок мира - это уже успех ", - рассказал Блохин в эфире программы" Оставайся с футболом "на телеканале" Футбол 1 ".

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Сборная Украины дошла до Кубка мира-2006 в 1/4 финала. Уступив на этой стадии Италии -3: 0. До этого в серии пенальти прошли Швейцарию. На групповой стадии уступили Испании, но победили Тунис и Саудовскую Аравию.

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