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воскресенье, 04 апреля 2021 20:42

Я не оставлю "Шахтер" – Каштру

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Я не оставлю &quot;Шахтер&quot; – Каштру
Луиш Каштру останется до конца контракта. Фото: "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу над "Ворсклой" (2:0).

– Прекрасно знали, что у нас очень сложный соперник. Знали, что будет не лучшее поле. Но очень хотели победить. Все это вместе накладывало на нас очень большую ответственность. Команда дала положительный ответ. Только в первом тайме у нас было два удара в штангу, Соломон выходил один на один с вратарем, еще было несколько моментов, которые мы не смогли реализовать, и забили один гол. Полностью контролировали игру, хорошо проявили себя как в атаке, так и в обороне, закрывали все пути к нашим воротам.

Во втором тайме "Ворскла" чуть больше владела мячом, но не создавала явных голевых моментов. Все было так же. Был один эпизод, который арбитр превратил в штрафной. Рука – это был опасный момент для нас. Тем не менее мы закрывали все зоны, а команда действовала сбалансировано. Провели хороший матч и победили.

Вся команда очень хорошо себя показала. Мне очень понравилась игра Степаненко и всей команды. У Тараса была задача останавливать "Ворсклу" при выигрыше первого и второго мячей. Все ребята показали себя достойно, как и Степаненко. Да, он терял мяч, но причина этому – состояние поля.

– Мораес дважды забил в свой день рождения. Жаль, что дни рождения так редко?

Да, это хорошее совпадение. Хочу, чтобы он забивал всегда, но, к сожалению, день рождения только раз в году. Иначе, он слишком быстро постареет. Он провел хороший матч, как и вся команда. Команда всегда знала, что нужно делать. Все было хорошо решено. Понимали, что нужно прессинговать линию обороны "Ворсклы", чтобы они не отдавали огромное количество длинных передач нам за спину. Мораес и игроки первой линии атаки хорошо с этим справились. Мы понимаем, чего требует игра. Очень важна была положительная энергия в команде, в команде, которая хочет победить. Это меня радует.

– Перед матчем вы рассматривали возможность отставки?

Я? Нет. Я отдаю себе отчет, какую работу выполняю, как мы перешли из сезона в сезон, какие проблемы у нас были в течение сезона – травмы, коронавирус. Прекрасно знаем, что произошло. Вчера мы внезапно остались без Матвиенко. Кроме того, мы без Исмаили, Корниенко и Хочолавы. У нас много проблем, но мы работаем. В жизни мы не можем быть двуличными, мол, у нас есть проблемы, а мы говорим, что их нет. Нет. Когда они есть – они есть. Мы стараемся их решить. Я никогда не сдамся и не буду дезертировать. Я такой человек. Я ничего не должен своей совести за все время, что я в клубе. Бросить клуб? Никогда, – сказал Каштру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ворскла" проиграла "Шахтеру" из-за излишнего увжения

Луиш Каштру неудачно начал из "Шахтером" вторую половину сезона. Клуб отстал от киевского "Динамо" в чемпионате Украины, вылетел из Кубка от перволигового "Агробизнеса" и прекратил борьбу в Лиге Европы, дважды проиграв "Роме".

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Дата
04
апреля

В чемпионате Украины сделали первый хет-трик

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