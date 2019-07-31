7 главных выводов матча "Карпаты" - "Динамо: киевляне имеют проблемы с игрой первым номером

Артем Беседин реализовал пенальти в конце первого тайма и сделал преимущество "Динамо" в счете комфортным

В первом туре чемпионата Украины "Динамо" победило в "Львове" "Карпаты" 2:0. Gazeta.ua определила главные моменты матча.

Хацкевичу нужно учиться использовать ротацию. В матче против "Карпат" тренерский штаб "Динамо" выставил тот же состав, что 3 дня назад в матче за Суперкубок против "Шахтера". Динамовцам в этом сезоне нужно играть на два фронта. Поэтому без ротации просто не обойтись. Футболисты не роботы. Они кроме физических сил тратят также эмоции. Главным тренер должен уметь проводить ротацию, чтобы успешно играть во всех турнирах сезона.

"Динамо" трудно даются позиционные атаки. "Карпаты" выбрали правильную тактику на игру: максимально уменьшив пространство на своей половине поля и насытив количественно оборону. Играть в открытый футбол с соперниками выше уровня они пока не могут. Киевлянам нужно было атаковать позиционно. Кроме контроля мяч на чужой половине поле и навесов динамовцы ничего не предложили сопернику в атаке. Здесь нужно было действовать нестандартно, или надеяться на случай. Именно автогол Ковтуна помог "Динамо" открыть счет в матче.

"Карпаты сушили игру

"Динамо" чувствует слабость соперника. В прошлом матче против "Шахтера" динамовцы забили 2 гола за три минуты. В матче с "Карпатами" хватило те же 3 минуты, чтобы дважды забить. Пока соперник деморализован после пропущенного гола киевляне увеличивают темп. Как в боксе опытному боксеру хватает минутной расслабленности, чтобы отправить соперника в нокаут.

Игра закончилась после второго гола. "Карпаты" при ничейном счете закрылись и пытались не дать сопернику играть. Максимально насытив оборону количественно. О собственных атаки подопечные Чижевского почти не думали. Когда нужно было отыгрываться, идти вперед - хозяева поля просто не знали, что им следует делать. "Карпаты" имеют в своем составе много новичков. Пока им не хватает сыгранности.

Караваев - не Цыганков. Лидер "Динамо" Цыганков пропустил почти всю подготовку к новому сезону. В стартовых матчах его подменяет новичок команды Караваев. Пока это у него не особо получается. В плане работоспособности - никаких вопросов нет, но индивидуального мастерства явно не хватает.

Караваев не может равноценно заменить Цыганкова

Вербич находится не в лучшей форме. Учитывая отсутствие Цыганкова в стартовом составе "Динамо" лидерские качества должны были перейти к Вербичу. Словенец принимал инициативу на себя, пытался обострять на левом фланге, но особо ничего у него не получалось. Пока Вербич находится не в лучших своих кондициях.Не удивительно, что его заменили в перерыве.

"Динамо" нужно улучшать игру в опорной зоне. "Карпаты" в первом тайме несколько раз быстро перешли середину поля. Опорная зона киевлян не справлялась с разрушением контратака соперника. Странным выглядит игнорирование новичка Кадири, который должен усилить раз эту позицию.

"Карпаты" - "Динамо" 0: 2.

Голы: Ковтун 42 (автогол), Беседин 45

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Следующий свой матч "Динамо" проведет в гостях против "Львова" в субботу. Начало матча в 19.30.