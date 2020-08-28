7 европейских клубов хотят приобрести лидера "Динамо"

В услугах полузащитника "Динамо" Карлоса Де Пена заинтересовали целый ряд клубов
Уругвайский полузащитник попал в сферу интересов "Ромы", "Наполи", "Кальяри", "Лилля", "Коринтианс" и "Фенербахче", сообщает Balon Latino.
Также за Де Пеной следит бразильский гранд "Коринтианс" и представители клубов МЛС.
По информации источника, "Динамо" готово расстаться с полузащитником, который пришел в статусе свободного агента, за 5 млн евро.
Велика вероятность, что Де Пена может получить дебютный вызов в сборную Уругвая, что только поднимет цену на футболиста
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В текущем сезоне Карлос Де Пена стал одним из лидеров "Динамо", записав себе в актив забитый мяч в Суперкубке Украины и голевую передачу в матче против "Олимпика". Контракт игрока действует 31 декабря 2021.
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