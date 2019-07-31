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среда, 31 июля 2019 13:40

6 главных вопросов нового сезона УПЛ: нас ждет чемпионская интрига

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6 главных вопросов нового сезона УПЛ: нас ждет чемпионская интрига
Цыганков должен повести "Динамо" к чемпионству в новом сезоне и побороться за титул лучшего бомбардира чемпионата

В воскресенье 28 июля стартовал новый сезон УПЛ матчем "Ворскла" - "Заря". Во вторник и среду продолжится первый тур.Gazeta.ua попыталась разобраться, какие главные интриги подарит нам новый сезон чемпионата Украины по футболу.

Чемпионская интрига. "Шахтер" потерял своего тренера Паулу Фонсеку. Его место занял 57 летний португалец Луиш Каштуру, который ничего пока не выигрывал в футболе. Лидеры "горняков" Тайсон, Марлос, Исмаили, Мораес, Степаненко, Пятов - не молодеют. Играть на два фронта им уже точно будет сложно. Многочисленные новички никак не могут найти свое место в команде.

"Динамо" имеет прогресс молодых игроков - Цыганкова, Миколенко, Шепелева. Летом команду пополнили опытные и квалифицированные игроки Караваев и Кадири. Команда Хацкевича стала сильнее, чем в предыдущем сезоне. Тем более, что уже 3 сезона динамовцы без золотых наград и Кубка Украины. Мотивация у них огромная.

Все это должно гарантировать украинским болельщикам интригу за чемпионский титул. Не столько "Динамо" стало сильнее, а " Шахтер "может иметь проблемы.

Борьба за бронзу. 3 место дает не только бронзовые награды, но и прямую путевку в группу Лиги Европы. Конечно, это не только престиж, но и хорошие премиальные от УЕФА.

Перед началом нового сезона нет яркого лидера за 3 место. "Александрия" имеет опытный состав. "Заря" сменила тренера и усилилась новыми футболистами. Косовский под себя перестраивает "Ворсклу". "Карпаты" провели очень активную трансферную кампанию. Все эти клубы будут биться за 3 место в УПЛ. Борьба должна быть интересной и интригующей.

3-4 команды могут претендовать на бронзовые награды

Лучший бомбардир. В прошлом сезоне Цыганков почти смог догнать Мораеса, который с первых туров ушел в отрыв. Разница между 1 и 2 местом составила только один гол. Интрига продолжалась до последнего тура, последних минут игры.

В новом сезоне Цыганков конце захочет получить себе звание лучшего бомбардира чемпионата. 21 летний футболист стремительно прогрессирует. В противоположность этому, Мораесом уже 32. Все больше он начал пропускать из-за травм.

Главная неожиданность. Здесь могут проявить себя, как и клубы, так и игроки. Многие ждут от "Днепра-1". Михайленко показал себя, как очень интересный и талантливый тренер, у которого прогрессируют молодые игроки. Большие ожидания от Скрипника в "Заре". Среди игроков на роль открытия могут претендовать арендованные динамовцы в "Днепре-1" Супряга и Булеца, а также "горняки" Сикан и Бондарь.

Открытием сезона может стать "Днепр-1"

Главное разочарование. Думаю, что в сейчас большие шансы имеет провалить сезон "Мариуполь". Команда потеряла одного из своих лидеров Зубкова. "Десна" имеет опытный состав, но мотивации и стабильности игроками не всегда хватает. "Олимпик" назначил тренера без опыта да еще и иностранца.

Шапаренко и Коваленко никак не могут раскрыть свой потенциал. Время идет, а прогресса в этих игроков крайне мало. Следующем сезоне именно эти игроки могут не оправдать возложенных на них надежд.\

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Сегодня в рамках первого тура чемпионата Украины между собой сыграют: "Карпаты" - "Динамо", "Александрия" - "Шахтер" и "Днепр-1" - "Олимпик"

Автор: Сергей Тищенко
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