50 лет назад Блохин дебютировал за "Динамо"

Олег Блохин 19 сезонов выступал за "Динамо". Фото: из открытых источников

Ровно полвека назад, 25 ноября 1969 года, будущая звезда мирового футбола Олег Блохин впервые сыграл за первую команду киевского "Динамо". На матч в Тбилиси против "Динамо" киевляне отправились резервным составом, поскольку уже 26 ноября играли ответный матч с "Фиорентиной" в Кубке чемпионов.

В дебютном поединке в составе "Динамо" Блохин провел весь матч, а киевляне проиграли 0: 2. Интересно, что в составе соперника весь матч провел нынешний вице-президент "Динамо" Резо Чохонелидзе, сообщает "sport.ua"

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Всего в чемпионате СССР Олег Блохин сыграл за "Динамо" 432 матча, в которых забил 211 голов.