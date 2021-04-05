39-летний Ибрагимович определился со своим будущим

Златан Ибрагимович во второй раз присоединился к "Милану" в начале 2020 года. Фото: Reuters

Форвард сборной Швеции и "Милана" 39-летний Златан Ибрагимович планирует провести на профессиональном уровне следующий сезон.

Нападающий договорился с "Миланом" о контракте на следующий сезон, сообщает MilanNews.

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"Россонери" вели переговоры со шведом несколько недель и достигли договоренности в последние дни. Сейчас согласовываются последние детали сделки. Официально о подписании нового контракта с футболистом будет объявлено в ближайшее время.

Златан Ибрагимович выступает за "Милан" с начала 2020 года. В текущем сезоне он забил 15 голов в 16 матчах.

"Милан" занимает 2-е место в серии А. "Россонери" отстают от "Интера" на 12 очков. Следующую игру "Милан" проведет против "Пармы".