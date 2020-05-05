18-летний украинский вратарь может поехать на Евро-2020

Анатолий Трубин в 17 лет дебютировал за первую команду "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

18-летний вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин имеет шансы поехать на Евро-2020. Турнир состоится в следующем году .

Основной вратарь национальной команды - Андрей Пятов. Вызывается в сборную с 2006-го. 28 июня Пятову исполнится 36. Он уже заговорил о возможном завершении карьеры в сборной Украины. Уже сейчас нужно думать о его замене.

Формально вторым голкипером сборной Украины является Андрей Лунин. В товарищеских матчах Андрей Шевченко доверяет ему место в воротах. Проблема в том, что Лунин пока не имеет стабильной игровой практики. В командах испанской Ла Лиги - "Леганесе" и "Вальядолиде" - он крепко сидел в запасе. Получил стабильную практику только в "Овьедо", команде из Сегунды, успел провести 10 матчей за нее. Принадлежат "Реалу". Из-за экономии средств Королевский клуб планирует вернуть Лунина в Мадрид, где украинский вратарь станет дублером Тибо Куртуа. Это значит, что если у бельгийского вратаря не будет травм, то Лунина ожидают второстепенные матчи.

Динамовские вратари Георгий Бущан и Денис Бойко не вызываются в сборную. Возможно, проблема в том, что оба по стилю игры не подходят тренеру вратарей национальной команды - испанцу Педро Харо.

"Шахтер" сейчас делает ставку на Анатолия Трубина. Позиционирует его как преемника Пятова. Все больше ему доверяет в матчах чемпионата .

Динамовские вратари Георгий Бущан и Денис Бойко не вызываются в сборную. Возможно, проблема в том, что оба по стилю игры не подходят тренеру вратарей национальной команды - испанцу Педро Харо

Тенденция в будущем будет только усиливаться. Донеччанам нужен готовый вратарь, когда завершит с футболом Пятов.

В таком случае шансы Анатолия Трубина получить вызов и стать третьим вратарем в сборной существенно растут. Украине нужно думать также о следующих отборочных турнирах. Лунин – это хорошо, но еще один вратарь соответствующего уровня точно не помешает.

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Анатолий Трубин - воспитанник "Шахтера". Сыграл в шести матчах за первую команду. Провел два сезона в Юношеской Лиге УЕФА. Игрок молодежной сборной Украины.



