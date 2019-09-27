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пятница, 27 сентября 2019 16:21

17-летний украинский форвард забил 11 мячей в 3 матчах в Германии

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17-летний украинский форвард забил 11 мячей в 3 матчах в Германии
Эрик Шуранов выступает за юниорскую сборную Украины и юношескую команду "Нюрнберга". Фото: официальный сайт "Нюрнберга"

Форвард юниорской сборной Украины Ю -18 и немецкого "Нюрнберга" Эрик Шуранов результативно начал новый сезон в Германии.

Об этом сообщает "zbirna.com".

Юниорская команда "Нюрнберга" Ю-19 провела три поединка в рамках чемпионата региональной лиги Баварии - 17-летний Шуранов неизменно выходил в этих играх на поле в основном составе и забил в них 11 мячей.

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Эрик Шуранов вырос в семье эмигрантов из Украины в Германии. Выступает за сборную Украины среди игроков 2002 года рождения. Наставник команды Владимир Езерский серьезно рассчитывает на немецкого легионера, который в 5 матчах за сборную забил 5 мячей.

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