17-летний футболист из Первой лиги. Маркевич назвал будущую звезду украинского футбола

Остап Маркевич в этом сезоне возглавил "Агробизнес"

Главный тренер "Агробизнеса" Остап Маркевич прокомментировал поражение от "Днепра-1" в 1/16 финала Кубка Украины.

Тренер отметил, что сделал для себя некоторые выводы. Например, что 17-летний полузащитник Роман Дидык имеет очень большое будущее.

"В первую очередь мы рассчитывали проверить резерв, дать возможность сыграть ребятам, у которых мало игрового времени. Хотели стимулировать их игровым временем, ведь они, как другие ребята, выкладываются на тренировках. Они заслуживали.

Стало видно некоторые вещи. Например, что Дидык имеет большое будущее. Парень в 17 лет вышел на поле, ошибался в тактических аспектах, технических, но в плане характера - это наше будущее, будущее сборной Украины ", - отметил Остап Маркевич.

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Остап Маркевич является сыном Мирона Маркевича. Ранее работал тренером молодежных команд в испанском "Вильярреале". В этом сезоне возглавил "Агробизнес", который является лидером Первой лиги.