В Венгрии украинский начали преподавать в школе

В венгерской школе возобновили преподавание на украинском. Фото: "Укрінформ"

В Венгрии в средней школе им. Шомоди Режьо в Кишварде начали преподавать украинский язык.

В составлении учебного плана для этой школы большую роль сыграли председатель комиссии образовательной комиссии самоуправления Юдит Софилканич и Виктория Штефуца, сообщили на странице Государственного самоуправления украинцев Венгрии в Facebook.

Это не первый случай, когда в Венгрии преподают в школе на украинском языке. В 1993 году за руководством Софилканич в гимназии Боктолорантгазе начали преподавание украинского языка. Оно продолжалось 16 лет.

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"И вот теперь снова началось такое обучение в Кишварде, которое Государственное самоуправление украинцев Венгрии всячески приветствует. В будущем будет способствовать открытию преподавания украинского языка и в других школах Венгрии. Этому будет предоставляться максимальная поддержка - как со стороны Комиссии по вопросам образования ДСУУ, так и со стороны целого Государственного самоуправления украинцев Венгрии", - говорится в заметке.

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой посетили Маунт-Вернон - поместье первого президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Вашингтона. Первая леди сообщила о запуске здесь украиноязычного аудиогида. Он 31-й в рамках ее проекта.