В Страсбурге берутся за украинский языковой закон

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 2547
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5337
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 14592
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 504
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2457
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5769
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1755
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1989
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3529
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 7110
Фото
Все фото
38
6
6
5
13
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
В столичном детсаду затравили украиноязычную семью
В столичном детсаду затравили украиноязычную семью
Иностранные студенты изучают украинский во время рисования
Иностранные студенты изучают украинский во время рисования
Показали изменения положение украинского языка 2018-го
Показали изменения положение украинского языка 2018-го
Видео
Все видео
Посол Латвии рассказал, как учил украинский язык
Посол Латвии рассказал, как учил украинский язык
Зеленскому сделали замечание за русский в Раде
Зеленскому сделали замечание за русский в Раде
Надо максимально отдаляться от культуры, которая воюет с нами более 300 лет - ветеран АТО
Надо максимально отдаляться от культуры, которая воюет с нами более 300 лет - ветеран АТО
Руководителя столичного театра раскритиковали за отношение к языковому закону
Руководителя столичного театра раскритиковали за отношение к языковому закону
"Проявите характер" — ветераны АТО записали видеообращение к депутатам
"Проявите характер" — ветераны АТО записали видеообращение к депутатам
Интервью
1/5
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 2529
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2448
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 576
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1242
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1935
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1872
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
четверг, 23 мая 2019 13:57

В Страсбурге берутся за украинский языковой закон

  Комментировать
В Страсбурге берутся за украинский языковой закон
Венецианская комиссия рассмотрит украинский языковой закон Фото: dt.ua

Европейская комиссия за демократию через право - Венецианская комиссия, получила запрос оценить украинский закон о языке.

Президент Венецианской комиссии в Страсбурге получил письмо с просьбой дать заключение по закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного языка", сообщает пресс-служба Совета Европы.

Текст закона был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 25 апреля. Над ним работали более 2 лет.

15 мая экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон о функционировании украинского языка как государственного.

"Не модно не знать украинского языка", - сказал Порошенко.

Он поблагодарил всех, кто работал над написанием и принятием закона.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Страсбурге берутся за украинский языковой закон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
мая

Чествуют покровителя брака и собирают травы - сегодня Симона Зилота

Главу политической организации убили с четвертой попытки

Українці відзначають День героїв

В Киеве создали деревянный самолет

Самое читаемое
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
 5 Просмотров: 26038
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ 3 Просмотров: 23580
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею 1 Просмотров: 18622
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского Просмотров: 17278
Луценко говорит, что будет генпрокурором и &quot;не прогнет позвоночник&quot;
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
 1 Просмотров: 15112
Сьогодення
Киевлянка объяснила, почему отказалась от русского языка
Киевлянка объяснила, почему отказалась от русского языка
 1 Просмотров: 189
На первом публичном форуме президент Зеленский заговорил по-русски
На первом публичном форуме президент Зеленский заговорил по-русски 1 Просмотров: 8480
Какие изменения предусматривает новое правописание
Какие изменения предусматривает новое правописание 2 Просмотров: 3771
Правительство приняло новое украинское правописание
Правительство приняло новое украинское правописание Просмотров: 999
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
 Просмотров: 504
Больше всего комментируют
15
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
7
Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП
5
Россия отказалась от мира с Украиной
5
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
4
"Достаточно очковтирательства в ВСУ" - Хомчак сделал первое заявление
Голосов: 1857
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua