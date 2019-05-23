В Страсбурге берутся за украинский языковой закон

Венецианская комиссия рассмотрит украинский языковой закон Фото: dt.ua

Европейская комиссия за демократию через право - Венецианская комиссия, получила запрос оценить украинский закон о языке.

Президент Венецианской комиссии в Страсбурге получил письмо с просьбой дать заключение по закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного языка", сообщает пресс-служба Совета Европы.

Текст закона был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 25 апреля. Над ним работали более 2 лет.

15 мая экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. "Не модно не знать украинского языка", - сказал Порошенко. Он поблагодарил всех, кто работал над написанием и принятием закона.