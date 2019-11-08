Украинцы пишут Радиодиктант национального единства (он-лайн)

Писать Диктант национального единства могут все желающие Фото: nrcu.gov.ua

19-й Всеукраинский диктант национального единства проводят 8 ноября.

"Радиодиктант национального единства объединит украинцев со всего мира. Считаете, что хорошо знаете украинский? Давайте проверим. Все, что для этого нужно, - ручка, бумага и ваши знания языка и новых правил правописания", - призывает UA: Первый.

Диктант называется "Від бересту - до "цифри". Имеет несколько слов, которые написанные за новым правописанием.

Через 15 минут после завершения его текст опубликуют.

В 11.45-12.00 желающие смогут прислать свой текст (фото, скан или скриншот с указанием обратным адресом) на электронный ящик Украинского радио - [email protected] Или в личные сообщения на странице Украинского радио в facebook, или на viber - 097-107-107-9.

Авторы безошибочных диктантов получат поощрительные призы.

Дополнительно проведут конкурс на лучшие произведения о написании диктанта - для тех, кто предпочитает традиционную переписку. Произведение высылается по почте в течение двух дней - до 11 ноября на адрес: 01001, Киев, Крещатик, 26, с пометкой "на конкурс". Авторов 10 лучших работ наградят поощрительными призами.

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"Вывесят текст диктанта на сайт. Я озвучу орфограммы, пунктограммы. Все прокомментирую, чтобы праздник завершился этот же день", - сказал языковед Александр Авраменко.

Всеукраинский радиодиктант национального единства был основан в 2000-м. В прошлом году на адрес Украинского радио поступило 32 779 диктантов. Из них без ошибок написали 311 участников.

9 ноября отмечают День украинской письменности и языка. Праздник основан в честь летописца Нестора. Именно его считают "отцом украинской письма". Предлагаем подборку интересных фактов об украинском языке. Исследователь Василий Кобилюх доказал, что украинский язык сформировался в IV тыс. до н.э. Происхождение большинства украинских слов выводил из санскрита. В украинском языке есть много слов, которые почти идентичны словам в санскрите: "воздух", "любить", "лошадь", "дерево", "огонь".