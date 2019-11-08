Украинцы пишут Радиодиктант национального единства (он-лайн)

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 405
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 828
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1998
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2178
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5103
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1674
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1062
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5508
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 747
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6759
Фото
Все фото
6
7
2
38
6
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
Видео
Все видео
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства (он-лайн)
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства (он-лайн)
Донбасс нужно украинизировать - соцопрос
Донбасс нужно украинизировать - соцопрос
Все мифы об украинском языке собрали в одном фильме
Все мифы об украинском языке собрали в одном фильме
Министр рассказал о поисках уполномоченного по защите языка
Министр рассказал о поисках уполномоченного по защите языка
Русский язык - язык уничтожения украинцев - Фарион
Русский язык - язык уничтожения украинцев - Фарион
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1062
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 783
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3555
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2025
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
07 ноября 2019
Просмотров: 270
Незроблене діло
Незроблене діло інколи чудно нагадує про себе. От весною посадили картоплю у брата й поїхали собі. І далі я про ту картоплю наче й не думав зовсім. А ...
пятница, 08 ноября 2019 10:57

Украинцы пишут Радиодиктант национального единства (он-лайн)

  Комментировать
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства (он-лайн)
Писать Диктант национального единства могут все желающие Фото: nrcu.gov.ua

19-й Всеукраинский диктант национального единства проводят 8 ноября.

"Радиодиктант национального единства объединит украинцев со всего мира. Считаете, что хорошо знаете украинский? Давайте проверим. Все, что для этого нужно, - ручка, бумага и ваши знания языка и новых правил правописания", - призывает UA: Первый.

Диктант называется "Від бересту - до "цифри". Имеет несколько слов, которые написанные за новым правописанием.

Через 15 минут после завершения его текст опубликуют.

В 11.45-12.00 желающие смогут прислать свой текст (фото, скан или скриншот с указанием обратным адресом) на электронный ящик Украинского радио - [email protected] Или в личные сообщения на странице Украинского радио в facebook, или на viber - 097-107-107-9.

Авторы безошибочных диктантов получат поощрительные призы.

Дополнительно проведут конкурс на лучшие произведения о написании диктанта - для тех, кто предпочитает традиционную переписку. Произведение высылается по почте в течение двух дней - до 11 ноября на адрес: 01001, Киев, Крещатик, 26, с пометкой "на конкурс". Авторов 10 лучших работ наградят поощрительными призами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Радиодиктант национального единства можно будет проверить мгновенно

"Вывесят текст диктанта на сайт. Я озвучу орфограммы, пунктограммы. Все прокомментирую, чтобы праздник завершился этот же день", - сказал языковед Александр Авраменко.

Всеукраинский радиодиктант национального единства был основан в 2000-м. В прошлом году на адрес Украинского радио поступило 32 779 диктантов. Из них без ошибок написали 311 участников.

9 ноября отмечают День украинской письменности и языка. Праздник основан в честь летописца Нестора. Именно его считают "отцом украинской письма".

Предлагаем подборку интересных фактов об украинском языке.

Исследователь Василий Кобилюх доказал, что украинский язык сформировался в IV тыс. до н.э. Происхождение большинства украинских слов выводил из санскрита.

В украинском языке есть много слов, которые почти идентичны словам в санскрите: "воздух", "любить", "лошадь", "дерево", "огонь".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы пишут Радиодиктант национального единства (он-лайн)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
ноября

Книги в библиотеке приковывали цепью

Самое читаемое
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
33
 Просмотров: 39792
&quot;Подыгрывание врагу и государственная измена&quot; - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина
"Подыгрывание врагу и государственная измена" - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина 1 Просмотров: 10440
&quot;Хотим опровергнуть информацию&quot;: семья Заворотнюк сделала заявление
"Хотим опровергнуть информацию": семья Заворотнюк сделала заявление Просмотров: 9396
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 8596
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
7
 1 Просмотров: 7983
Сьогодення
Ющенко напомнил, как Россия уничтожала украинский язык
Ющенко напомнил, как Россия уничтожала украинский язык Просмотров: 378
Зеленский пожаловался на сложность президентства и похвастался владением украинским
Зеленский пожаловался на сложность президентства и похвастался владением украинским 1 Просмотров: 711
Где можно слушать Всеукраинский диктант национального единства
Где можно слушать Всеукраинский диктант национального единства 1 Просмотров: 387
Наказали директора школы, в которой преподавали на русском
Наказали директора школы, в которой преподавали на русском Просмотров: 1206
В Украине появилась комиссия по стандартам украинского языка
В Украине появилась комиссия по стандартам украинского языка Просмотров: 171
Больше всего комментируют
23
ГБР взялось за Софию Федыну
9
Кличко обвиняют в госизмене
7
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
4
Комик Молочный заявил, что по Киеву ходят фашисты
3
Президент: "Свинарчук, Пашинский, Дубневич, Мыкытась. По ним будут приговоры"
Голосов: 764
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua