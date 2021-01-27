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среда, 27 января 2021 16:38

Такие люди не должны воспитывать украинцев - защитники языка отреагировали на скандал в НПУ имени М. П. Драгоманова

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Такие люди не должны воспитывать украинцев - защитники языка отреагировали на скандал в НПУ имени М. П. Драгоманова
Такие люди не должны воспитывать украинцев - защитники языка отреагировали на скандал в Университете Драгоманова

Сегодня Министерство образования и науки Украины отреагировало на сообщение профессора кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова Евгении Бильченко касательно ее негативного отношения к статье языкового закона.

В МОН отметили, что тему языка могут и должны обсуждать в демократическом обществе исключительно с уважением и толерантностью. Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он о заботе вокруг государственного языка, что является важным для страны.

"Нас, украиноязычных и русскоязычных, объединяет то, что мы все - украинцы. И мы все должны беспокоиться о нашей стране и нашем языке.

Наша задача как общества, постоянно развивается, - дойти одной системы координат.

Все дискуссии по языковому вопросу не могут доводить до абсурда. И должны иметь исключительно риторику уважения, независимо от позиции. А также понимание, что мы все живем в одной стране, в которой уважение является нашей неотъемлемой национальной чертой ", - информируют в МОН.

Общественный активист Роман Матис убежден, что подобные сообщения являются прямым призывом к нарушению закона и это является нарушением основ государства. "Такой человек не может преподавать в университетах и ​​распространять свои антигосударственные идеи," - говорит Gazeta.ua Роман Матис. - В Украине есть закон и нормы, которые надо выполнять. Абсолютное большинство граждан соглашается с необходимостью выполнения этого закона, но находятся отдельные индивиды, которые решили сделать себе очередной пиар на этой теме ".

Преподавательница уже была в центре языкового скандала 6 лет назад.

"Госпожа Бильченко пытается "хайповать"на этой теме еще с 2014 года. Сначала она принципиально переходила на украинский язык, а теперь снова возвращается к русскому. Этот человек не может решать ничего в вопросе политики в отношении языковой ситуации в Украине. Такие люди не должны воспитывать украинцев, а тем более работать в университете. У нас есть социологические исследования, которые четко указывают на то, что 70 процентов граждан Украины гарантировано поддерживают единственный государственный язык, которым должны пользоваться во всех сферах общественной жизни ", - говорит активист.

В НПУ имени М. П. Драгоманова отреагировали на сообщение профессора Евгении Бильченко. Так, значительная часть студентов, представителей студенческих самоуправляющихся организаций и профессорско-преподавательского состава высказались за недопустимость работы преподавателя с такими убеждениями.

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Напомним, 18 января преподавательница Евгения Бильченко написала пост такого содержания: "Этот закон - лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии. И застенчивые полумеры в оценках ситуации с помощью попытки отстоять хотя бы свою систему знаков - недостаточны. Так мы обрекаем себя на лузерство, на выпрашивание того, что и так нам положено по праву".

Автор: Алёна Лищук
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