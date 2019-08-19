Стало известно, кто претендует на должность уполномоченного по защите государственного языка

Руководителя службы вице-премьера Павла Розенко Юрия Зубко рассматривают на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Он является единственным человеком, которого рассматривают на это место, сообщает Facebook-сообщество Mova.

Автор: Facebook Юрия Зубко рассматривают на должность уполномоченного по защите государственного языка

В сообществе спросили, поддерживают ли читатели эту кандидатуру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем будет заниматься уполномоченный по защите языка

"Юрий - не самая плохая кандидатура, но и оставляет желать лучшего. Он не известен как активный участник борьбы за закон о языке. Уполномоченный по защите языка должен быть не только опытным бюрократом, но и особой, способной эффективно публично отстаивать свою позицию в делах, которые будут иметь значительный общественный резонанс", - написал директор "Фонда обороны Украины" Алексей Кляшторный.

Объявили конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка. Кандидат должен быть не моложе 35 лет на день подачи, иметь высшее образование, владеть государственным и английском языками. Будущий уполномоченный должен иметь опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите государственного языка.