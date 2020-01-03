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пятница, 03 января 2020 18:41

Школьникам дают бесплатные сладости за отличные оценки по украинскому

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Во Львове школьников бесплатно угощают круассанами за отличные оценки по украинскому языку.

Акцию устроил продуктовый магазин "Деликатес" на ул. Сулимы, сообщает 032.ua.

"Украинский - это очень круто. Акция для учащихся 5-8 классов: покажи оценку "10-12 баллов" по украинскому языку и получи крусасан с начинкой на выбор", - говорится в сообщении.

"Мы решили чем-то мотивировать детей и в начале семестра запустили такую ​​акцию. Я считаю, что это дало неплохой результат и действительно мотивировало детей. Мне даже говорили учителя из соседних школ, дети просят дать им какое-то задание по украинскому, чтобы потом показать оценку нам и получить круассан. Родители также положительно отзываются", - рассказала владелица магазина Галина Разувайлова.

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За семестр дети воспользовались акцией несколько раз. Магазин планирует и в дальнейшем проводить подобные мероприятия.

Украинский язык доминирует в образовании, кинопрокате, книгоиздании и радио, но сдает позиции на телевидении и в сфере услуг. Об этом свидетельствуют данные обзора "Положение украинского языка в Украине в 2019 году", сообщает "Пространство свободы".

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