Школьникам дают бесплатные сладости за отличные оценки по украинскому

Во Львове школьников бесплатно угощают круассанами за отличные оценки по украинскому языку.

Акцию устроил продуктовый магазин "Деликатес" на ул. Сулимы, сообщает 032.ua.

"Украинский - это очень круто. Акция для учащихся 5-8 классов: покажи оценку "10-12 баллов" по украинскому языку и получи крусасан с начинкой на выбор", - говорится в сообщении.

"Мы решили чем-то мотивировать детей и в начале семестра запустили такую ​​акцию. Я считаю, что это дало неплохой результат и действительно мотивировало детей. Мне даже говорили учителя из соседних школ, дети просят дать им какое-то задание по украинскому, чтобы потом показать оценку нам и получить круассан. Родители также положительно отзываются", - рассказала владелица магазина Галина Разувайлова.

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За семестр дети воспользовались акцией несколько раз. Магазин планирует и в дальнейшем проводить подобные мероприятия.

Украинский язык доминирует в образовании, кинопрокате, книгоиздании и радио, но сдает позиции на телевидении и в сфере услуг. Об этом свидетельствуют данные обзора "Положение украинского языка в Украине в 2019 году", сообщает "Пространство свободы".