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понедельник, 27 мая 2019 12:57

Ryanair запустил украиноязычную страницу сайта

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Ryanair запустил украиноязычную страницу сайта
Наибольший лоукостер Европы украинизировал свой сайт. Фото: "Информатор"

Лоукостер Ryanair запустил версию сайта на украинском языке.

"Украинские граждане получили украиноязычную версию сайта крупнейшего лоукостера Европы. Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее", - написал в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Он поблагодарил авиакомпанию за украинизацию сайта.

"Украинский язык - это не только красиво, но и удобно", - добавил министр.

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Ирландский лоукостер Ryanair начал выполнять рейсы из Украины 3 сентября 2018 года.

Наибольший лоукостер Европы Ryanair изменил написание нескольких украинских городов. Об этом сообщает Twitter #CorrectUA.

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